イーライリリー株急伸、乳がん治療薬の治験結果をアナリストが高評価

16日の米株式市場で イーライリリーの株価が一時18%上昇した。同社はこの日、特定の早期乳がん患者を対象に「ベージニオ」(一般名アベマシクリブ)を標準内分泌療法と併用で投与する第3相試験「monarchE」が主要評価項目を達成したと発表した。

がん再発のリスクを有意に低減することを示したこの試験結果についてアナリストは高く評価した。 ファイザーの試験がうまくいかなかったことが最近判明していただけに、結果は驚きだとし、イーライリリーに転機をもたらす出来事だと指摘した。

グッゲンハイムのアナリスト、シェーマス・フェルナンデス氏は試験結果について、その併用療法の有効性を示すとともに、競合する医薬品と差別化されているとの経営陣の主張を裏付けたと顧客向けリポートで指摘。イーライリリーにとって「monarchEの早期の成功は転機となる出来事の可能性が高い」とし、投資判断を「買い」に引き上げた。

JPモルガン・チェースのアナリスト、クリス・ショット氏は試験結果について「驚きであり、期待を持てるものだ」とした上で、いずれ20億ドル(約2100億円)の年間売上高をもたらすと分析した。

Lilly Jumps Most Since 2008 as Data Shock After Pfizer Flop (1)、Eli Lilly Study on Verzenio Met Primary Endpoint; Shares Rise(抜粋)