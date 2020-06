インドと中国の国境周辺で発生した両国軍の衝突でインド軍兵士20人が死亡したと、インド陸軍が声明で明らかにした。両国軍は衝突の起きたガルワン地域から撤退しているという。

陸軍の声明によれば、インド軍の兵士17人が重傷を負った。

原題:India Says Total of 20 Soldiers Died in China Border Face-Off(抜粋)