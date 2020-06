【欧州市況】株は急反発、１カ月ぶり大幅高－イタリア債は上げ縮小

16日の欧州株は急反発。1カ月ぶりの大幅高となった。米国の景気刺激策や 小売売上高の増加が新たな弾みとなり、株価は押し上げられた。

ストックス欧州600指数は2.9%高。業種別19指数はいずれも上昇した。一時は3.8%高まで買い進まれたが、米テキサス州の新型コロナウイルス入院患者の増加や北京で新たな感染拡大の懸念に伴う 学校閉鎖が明らかになり、上げ幅を削った。

景気の変動に敏感なシクリカル銘柄が上昇。銀行、建設、通信が値上がりした。イタリアのFTSE・MIB指数は3.5%上昇した。ドイツのDAX指数は3.4%高。

スイスクオート・バンクのシニアアナリスト、イペク・オズカルデスカヤ氏は「米金融当局は、市場の急落を防ぎ、景気のために資産価格を人工的に浮揚させておくリソースが無限にあることをあらためて証明した」と述べ、「投資家にとって恐れるべきものは何もないかのようだ。デフォルトリスクを今背負っているのは米金融当局だ。従って市場に明確なメッセージが発信された。つまり市場に出て、買えるものは何でも買っておけということだ」と続けた。

欧州債は、イタリア債が上げ幅を削ったものの周辺国債の上げをけん引し、他のユーロ圏国債をアウトパフォームした。ドイツ債は下げ幅縮小。北京で新型コロナウイルス感染症(COVID19)の対応レベルが引き上げられたとの報道を手掛かりに逃避買いが入った。

イタリア債のイールドカーブはブルスティープ化。ドイツ債とのイールドスプレッドは7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)縮小して183bp。

英国債はブルスティープ化。20年債の入札を翌日に控えて償還期限の長い国債がアンダーパフォームした。

ドイツ10年債利回りは3bp上げてマイナス0.42%。フランス10年債利回りは2bp下げてマイナス0.06%。イタリア10年債利回りは6bp下げて1.39%。

原題:European Stocks Surge Most in a Month on U.S. Stimulus, Recovery(抜粋)

Italian Bonds Rise, Bunds Fall as Stocks Gain; End-of-Day Curves(抜粋)