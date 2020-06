Source: Pool/Getty Images AsiaPac Source: Pool/Getty Images AsiaPac

韓国政府は16日、北朝鮮が南北共同連絡事務所を爆破したことを確認した。

韓国統一省が電子メールで配布した声明によると、北朝鮮は同日午後2時49分(日本時間同)に共同連絡事務所を爆破した。

北朝鮮は朝鮮人民軍を韓国との軍事境界線がある非武装地帯(DMZ)に進出させると警告していた。

聯合ニュースは先に、北朝鮮の開城工業団地付近から煙と爆発音が確認されたと報じた後、南北共同連絡事務所が爆破されたもようだと伝えた。

原題: North Korea Appears to Destroy Inter-Korea Office, Yonhap Says、S. Korea Confirms N. Korea Blew Up Inter-Korean Liaison Office(抜粋)