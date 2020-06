Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

ニューヨーク市の警官3人がマンハッタンにあるシェイクシャックの店舗で飲んだミルクシェークに毒物が入れられていたとみられ、3人は病院に搬送された。ニューヨーク市警が 声明で発表した。

ニューヨーク市警察慈善協会は漂白剤が入れられていたようだとの 声明を会員に送付。この声明はツイッターにも投稿された。3人は病院で治療を受けており、回復する見込みだという。

NBCとニューヨーク・ポスト紙によれば、警察は捜査を進めている。

ブルームバーグはシェイクシャックに電子メールでコメントを求めたが、今のところ返答はない。同社は NBCに対し、報道に「ぞっとする思いだ」と 文書でコメント。警察の捜査に協力していることを明らかにした。

原題:NYPD Probing Shake Shack After Officers Said to Be Poisoned(抜粋)