【米中ウオッチ】ハワイ会談、トランプ氏続投願う中国、コロナ国債

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【米中ウオッチ】ハワイ会談、トランプ氏続投願う中国、コロナ国債Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- ポンペオ米国務長官、中国外交トップと16日にハワイで会談－関係者
- トランプ氏勝利が望ましい、中国政府内で考え方がシフト－関係者
- 米商務省、ファーウェイ加わる基準策定協議に米企業の参加認める
- 外国勢の４月の米国債保有残高、４カ月ぶり低水準
- 中国、７月末までに特別国債１兆元の発行を計画－新型コロナ対応で
- 中国７位の富豪、警察が救出－自宅侵入者による誘拐逃れる
- ウォーバーグなどが58同城を買収、非公開化へ－約9350億円と評価
- 中国に特化のＶＣファンド、資金集めに苦戦－新興企業に一段の苦難も
- 中国、ＩＰＯ改革を加速－深圳「創業板」への上場容易に
- ＥＵ、中国の貿易拡大に関税賦課でけん制－輸出補助金が焦点
- 北京の新型コロナ感染症例、15日は新たに27件－11日以降で106件に
- 北京市、新型コロナの高リスク住民による移動を制限－北京日報
- 北京市、西城区の居住区７カ所を封鎖－市場で感染者
- 北京市、別の市場近くの居住区10カ所を封鎖－新型コロナ確認で
- 北京でコロナ感染拡大、週末に100人近く確認－中国に大きな試練
- デルタ航空、中国・上海便の運航再開へ－シアトルなど７月から週２便
- 米、中国航空会社の乗り入れを週４便まで許可－運輸省
- 中国当局、米航空会社の中国便運航拡大を容認－米運輸省
- バイトダンス、銀行業進出でシンガポールＯＣＢＣ創業家と協議－ＦＴ
- 香港「国家安全法」巡り不遡及の原則に言及－中国国務院幹部
- 香港取引所会長、国家安全法は安定もたらす－中国の導入発表に驚くも
- 鉄鉱石先物100ドル割れ－中国が豪州を標的にする可能性と環球時報
- 中国製テスラ車の登録台数、５月は前月から約３倍に増加
- 中国の国際司法裁への提訴求め決議案、欧州議会が国家安全法で－香港紙