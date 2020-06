楽天グループの電子書籍サービス会社「Kobo(コボ)」は、「アップル・ブックス」を展開する米 アップルが「アップストア」経由の電子書籍販売に30%の手数料を課している慣行が、競争を阻害しているとして、欧州連合(EU)の行政執行機関、 欧州委員会に調査を求めた。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

事情に詳しい複数の関係者からの情報を引用し、同紙が伝えたところでは、アップルの手数料を避けたいKoboは、自社のウェブサイトでの購入を顧客に求めざるを得ず、ビジネスの機会が失われたと主張。欧州委への正式な申し立ては今年3月に行われたという。

欧州委はFTの取材に対し、コメントを控えている。アップルとKoboにもFTがコメントを求めたが、これまでのところ返答はない。

