北京市西城区の政府は声明で、新型コロナウイルス感染例が確認された市場近くにある同区7カ所の居住区について、現地時間16日午前2時(日本時間同3時)から封鎖すると発表した。

天陶紅蓮市場で確認された感染者が豊台区の新発地市場で発生したとみられる集団感染とつながりがある。

原題:

Beijing Locks Down 7 Compounds in Central Area After Virus Case(抜粋)