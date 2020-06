Photographer: VCG/Visual China Group Photographer: VCG/Visual China Group

米政府は、次世代通信規格「5G」の標準化作業で中国の通信機器メーカー、華為技術( ファーウェイ)と米企業との協力を可能にするため、ファーウェイとのビジネスを禁止するルールを変更する。事情に詳しい複数の関係者からの情報を引用し、ロイター通信が 伝えた。

ロイターによれば、米商務省との他の関係機関がルール変更を既に承認し、連邦公報への掲載を待っており、16日にも公表される見通しだ。ロス米商務長官もロイター宛ての声明で、商務省の対応を確認したという。

原題:U.S. to Allow Cos. to Work With Huawei on Standards: Reuters(抜粋)