米財務省が15日発表した 報告によると、外国勢の4月の米国債保有残高は6兆7700億ドル(約727兆円)と3月から447億ドル減少し、4カ月ぶりの低水準となった。

4月は新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)を受けて世界の経済活動が幅広く中断。米連邦準備制度理事会(FRB)は3月に乱高下した米国市場の安定化を図るため、大規模資産購入などの緊急行動を取っていた。

同報告によると、国別では中国の保有残高が88億ドル減少し1兆700億ドルで、外国勢2位。日本は57億ドル減って1兆2700億ドルと、依然として外国勢首位だった。

原題:Pile of Treasuries Held Outside U.S. Falls to Four-Month Low (抜粋)