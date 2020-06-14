アストラゼネカがコロナワクチン供給合意、独などＥＵ加盟４カ国と

英製薬会社 アストラゼネカと欧州連合（ＥＵ）加盟４カ国は新型コロナウイルスのワクチン供給に向けた合意に達したと明らかにした。

オランダの13日の声明によると、同国とドイツ、フランス、イタリアはアストラゼネカが４カ国にワクチン候補３億ー４億回分を2020年末から段階的に供給する契約を結んだ。

欧州の十分なワクチン確保を支援するため今月結成された４カ国連合にとって、具体的な動きはこれが初めて。アストラゼネカは英国や米国と同様の内容で合意している。

アストラゼネカは臨床試験を進めながらワクチンを生産しており、有効性が確認できれば直ちに供給を開始できる。同社は年内に米国向けで１億回分、英国向けで3000万回分、他の欧州諸国向けで約１億回分を提供したい考えだと、パスカル・ソリオ最高経営責任者（ＣＥＯ）が記者団との電話会議で説明した。

原題：

AstraZeneca Reaches Vaccine Supply Deal With Four EU Nations (1)（抜粋）