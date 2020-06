リッチモンド連銀のバーキン総裁は12日、「米連邦準備制度は与信を支えるため積極的な措置を講じてきている」と、チェンバーRVA主催のバーチャルのタウンホール集会で語った。

バーキン総裁は景気回復の「ペースはゆっくりとしたものになる」とし、外食や買い物に「人々が不安を感じなくなる必要がある」と発言。「景気の道筋はなお新型コロナウイルスの状況次第だ」とも述べた。

バーキン総裁は今年の連邦公開市場委員会(FOMC)で議決権を持たない。

Fed’s Barkin Says U.S. Economy’s Return to Normal Will Be Slow(抜粋)