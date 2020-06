英中銀、18日会合で資産買い入れ枠を1000億ポンド拡大の見通し－調査

イングランド銀行(英中央銀行)は18日の金融政策委員会(MPC)で新型コロナウイルスによる経済的な影響を緩和するための措置を強化し、資産買い入れ枠を1000億ポンド(約13兆4600億円)拡大すると見込まれている。ブルームバーグのエコノミスト調査で明らかになった。

この調査によると、9人のMPC委員は全会一致で資産買い入れ枠を7450億ポンドに引き上げ、政策金利は0.1%に据え置く見通し。2000億ポンドの買い入れ枠増額を予想するエコノミストも複数いた。

今回は据え置きが見込まれる政策金利だが、一部のエコノミストは年後半にゼロに引き下げられると予想する。そうなれば、英中銀が現在検討しているマイナス金利の採用もいずれあるかもしれないとの臆測が活発化しそうだ。

ただ、これは最後の手段だと大半はみており、資産買い入れ枠の再拡大や資金供給プログラムの修正、イールドカーブ・コントロールなどの方が可能性のある選択肢だと考えられている。

原題:

Bank of England to Increase Bond Buying to Counter Virus Slump(抜粋)