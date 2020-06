米国家経済会議(NEC)のクドロー委員長は米経済活動を再び停止することはないとし、新型コロナウイルス感染の第2波は米国では見られないと発言した。

クドロー氏は中小企業の100%または97%が、来月操業を再開すると予想した。

原題:

Kudlow Says U.S. Isn’t Seeing 2nd Wave of Virus, Won’t Shut Down(抜粋)