米共和党全国委員会(RNC)は11日夜、同党全国大会の主要イベント開催地をフロリダ州ジャクソンビルに移すと発表した。11月の大統領選の同党候補に現職のトランプ氏を再指名し、同氏が指名受諾の演説を行うのもジャクソンビルとなる。

8月の同党全国大会は当初、ノースカロライナ州シャーロットで開催の予定だった。しかし、新型コロナウイルス感染予防のソーシャルディスタンス(社会的距離の確保)規制を全て解除すべきだとするトランプ大統領の要求をクーパー知事(民主)が拒んでいた。

RNCのマクダニエル委員長は11日、「ノースカロライナ州シャーロットでのこの祝祭開催についてクーパー知事が保証を拒んだことから、ジャクソンビルに決まった」と 声明で明らかにした。

