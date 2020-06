7日にサイバー攻撃を受けて稼働を停止していた ホンダのオハイオ州の四輪工場が生産を再開した。同社の広報担当者が11日明らかにした。

ホンダの北米事業担当広報のクリス・アブルツェシ氏は電子メールで「われわれの全ての製造工場で生産を再開した」と説明した。オハイオ州の2つの四輪車工場は年間生産能力が計68万台で、同社の米生産台数の半分余りを占める。

同社はサイバー攻撃で個人情報が流出したという認識はないとしている。

