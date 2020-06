英、離脱移行期間の延長を正式否定へ－ＥＵに12日通告と関係者

ゴーブ英内閣府担当相(国務相)は12日の欧州連合(EU)当局者との協議で、EU離脱後の移行期間を年末の期限より先に延長する可能性を正式に否定する見通しだ。事情に詳しい関係者1人が明らかにした。

関係者が匿名を条件に語ったところでは、英、EUが新たな通商協定で合意するかどうかにかかわらず、英政府は、移行期間終了後の2021年1月からEUとの国境に検査を軽度にとどめる暫定的な税関制度を導入する計画だ。新型コロナウイルス感染拡大に苦しむ企業の負担が増すことを避ける狙いがある。

関係者によると、ゴーブ国務相が12日に税関プランの詳細を提示する見込み。英政府はこれまで、来年1月1日以降にEUから輸入される全ての物品を対象に完全な国境検査を導入する方針だったが、新型コロナの影響に苦しむ企業を支援するため、実際的なアプローチが必要という認識に至ったという。

原題: U.K. Plans Soft Border Checks with EU, Deal or No-Deal、UK Plans Temporary Light-Touch Customs Checks With EU From 2021(抜粋)