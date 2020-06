北朝鮮の国営朝鮮中央通信(KCNA)は12日、同国の「戦略的目標」は米国の「長期的な軍事的威嚇に対応するため、より確実な力を育てることだ」とする李善権(リ・ソングォン)外相の談話を伝えた。

談話は2018年6月12日にシンガポールで開催された 米朝首脳会談の2周年を機に発表された。李外相はその中で、米朝関係改善の期待は今や「絶望に変わった」とし、「朝鮮半島の平和繁栄に対する一筋の楽観まで悲観的悪夢の中に消えた」とした。

李外相はさらに、米国が朝鮮半島情勢を悪化させることだけに躍起になっていると主張した。

North Korea Says to Build Up Ability to Deal with U.S. Threat(抜粋)