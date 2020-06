英・ＥＵ通商交渉、６月末から５週連続開催－首相と欧州委員長合意へ

英国と欧州連合(EU)は来週、将来の関係を巡る行き詰まり打開に向け首脳会談を開催し、自由貿易協定(FTA)締結交渉のペース加速で合意する見通しだ。

ジョンソン英首相と欧州連合(EU)の行政執行機関、欧州委員会のフォンデアライエン委員長、ミシェルEU大統領(常任議長)、サッソリ欧州議会議長が15日午後にテレビ会談を行う。EU大統領報道官が11日のツイートで明らかにした。

英政府の11日の声明によれば、各週ごとの通商交渉ラウンドを29日に開始し、7月27日に始まる週まで計5回継続する。政府報道官は声明で、「今回の新たなプロセスは、正式交渉ラウンドと、より小規模なグループ協議の組み合わせになる。公衆衛生指針がこれを可能にするという前提で、ロンドンとブリュッセルで開催する」と説明した。

英・EUの4回目の通商交渉ラウンドは先週、膠着(こうちゃく)状態を打開できずに終了。来週の首脳会談は、政治指導者らにプロセスを勢い付ける用意があることを示唆する。ジョンソン首相は、受け入れ可能な合意が得られる見通しが明らかでなければ6月に交渉のテーブルを立つと先に警告していた。

