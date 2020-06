バイデン氏、トランプ氏が米大統領選を「盗もうとする」ことを懸念

バイデン前米副大統領は11月の米大統領選挙について、自身の最大の懸念はトランプ大統領が有権者に投票しづらくするように仕向けて「選挙を盗もうとする」ことだと語った。

バイデン氏は米コメディ・セントラルの番組内での インタビューで、トランプ氏が有権者の投票を容易にする郵送投票やその他の措置をとらないよう各州に働き掛けているとして、それが「最大の懸念だ。単一の材料としては自身が抱く最大の懸念だ」と繰り返した。

「(トランプ氏は)郵送投票は不正だらけだとなどと言いつつ、ホワイトハウスにふんぞり返って予備選挙は郵送投票で済ませているような人物だ」と発言。トランプ氏が大統領選で敗れてもホワイトハウスに居座り続けようとするシナリオも検討したと明らかにした。

これに対し、マクナニー米大統領報道官はFOXニュースでトランプ氏が選挙を盗むとの主張は「ばかげている」と反論した。

原題:Biden Says He Is Concerned Trump Will Try to ‘Steal’ Election(抜粋) Biden Worries Trump May Try to ‘Steal’ Election: Campaign Update