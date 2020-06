米軍制服組トップのミリー統合参謀本部議長が教会での写真撮影のためにトランプ米大統領に同行したことを謝罪した。ニューヨーク・タイムズ(NYT)紙が報じた。トランプ氏がこの教会を訪問する前に付近にいたデモ参加者は催涙ガスやゴム弾によって排除されていた。

ミリ-氏は事前に録画されたに国防総合大学の卒業式での演説で、「私はあの場にいるべきではなかった」と発言。「あの瞬間、あのような状況に私がいたことは国内政治への軍の関与という認識を作り上げてしまった」と述べた。

