韓国のバイオ医薬品企業 セルトリオンは11日、武田薬品工業のアジア太平洋市場向け一般用医薬品および医療用医薬品の一部資産を2億7830万ドル(約297億円)で買収することで合意した。

セルトリオンは 武田が韓国を含むアジア太平洋の9カ国で販売する18製品について特許、商標、承認および販売の権利を取得する。売却される製品の同9カ国での2018年度の売上高は約1億4000万ドルだった。

原題:Celltrion to Buy Assets of Takeda Pharmaceutical for $278.3m(抜粋)