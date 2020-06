中国商務省の高峰報道官は11日、オーストラリアが計画している外国投資法改正について、影響を見極め検証すると述べた。

高報道官は定例のオンライン記者会見で、中国は豪州の法規制に沿って対豪投資を行うよう中国企業に促すとともに、豪政府が中国企業を含む海外投資家の正当な利益を守ることを望むと語った。

また高報道官は中国の大豆輸入が5月に増えたことについて問われ、国内のニーズとブラジル通貨レアルの下落が輸入を押し上げたと説明した。

