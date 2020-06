パウエル議長とトランプ大統領、違い際立つ－米労働市場巡る判断で

新型コロナウイルス感染拡大の打撃を受けた米経済を巡り、来年には回復してこれまで以上に状況が良くなるとトランプ大統領は話す。しかし、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の考えは違う。

トランプ大統領は先週、5月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数が予想外に増加したことについて、「米国史上最大の回復」と歓迎の意を表明。一方、連邦公開市場委員会(FOMC)が事実上のゼロ金利政策の維持を決めた10日、パウエル議長はテレビ記者会見で、このニュースを過大視すべきでないとの考えを繰り返し示した。

議長はむしろ、非常に多くの米国民が失業中である状況を強調し、労働市場が感染拡大前のような力強さを取り戻すには何年もかかるとの見通しを示した。

FOMC後に公表された最新の経済予測によれば、米金融当局者は同国経済が今年下期(7-12月)にロックダウン(都市封鎖)の影響から回復し始めると予想。年末時点の失業率は9.3%と、5月の実績(13.3%)から改善されるもののペースは緩慢で、2022年末までに感染拡大前の3.5%近くまで戻ることはないと想定している。

原題:Powell Sees Long Road Ahead for Jobs Market Even as Trump Cheers(抜粋)