ワーナーメディア、「風と共に去りぬ」の配信を来週再開か－Ｗポスト

米AT&T傘下のワーナーメディアは、動画配信サービス「HBOマックス」での映画「風と共に去りぬ」の配信を停止してから1週間足らずで、配信を再開する可能性があると米紙ワシントン・ポストが事情に詳しい匿名の関係者1人を引用して伝えた。アフリカ系米国人研究の権威の人物による序章を新たに加えた上で再開するという。

ミネソタ州での白人警官による黒人男性暴行死をきっかけに全米に抗議デモが広がったことを受け、HBOマックスは今週に入り同作品の配信を取りやめていた。

ポスト紙によれば、新たな序章の撮影・編集が今後数日間に行われる見通しで、できるだけ早期の配信再開を目指す。

ワーナーメディアの広報担当は同紙に対しコメントを控えた。

1939年公開の「風と共に去りぬ」は南北戦争期の米南部を舞台とする大作で、アカデミー賞作品賞などを受賞。新たな序章では作品の正確さのほか、描写やそれが生み出す問題点などが語られるという。

原題:WarnerMedia May Restore ‘Gone With the Wind’ Next Week: WaPo、 Warner Bros. Touts ‘Inclusive Culture’ After Rowling Controversy(抜粋)