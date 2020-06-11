香港ドル軟調－ペッグ防衛で金融管理局が10日に香港ドル売り

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香港ドル軟調－ペッグ防衛で金融管理局が10日に香港ドル売りBloomberg News
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香港ドル売り介入は４月以降で累計6600億円相当を突破
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香港ドルは許容変動幅の上限近くでの推移が続いている
香港ドルは11日、米ドルに対し軟調。両通貨のペッグ（連動）制防衛を図る香港金融管理局（ＨＫＭＡ、中央銀行に相当）の香港ドル売り介入は、４月以降で計481億香港ドル（約6630億円）に達した。
ＨＫＭＡが10日に実施した香港ドル売りは37億2000万香港ドル規模。香港ドル建て金利が米ドルより高く、香港に資本が流入していることから、香港ドルは許容変動幅の上限近くでの推移が続いている。
カイル・バス氏、香港ドルのペッグ崩壊に賭けるファンド－関係者
ＨＫＭＡは11日、市場の動向を注視し続け、通貨・金融の安定を維持するとコメント。香港ドルは現地時間午前11時28分（日本時間午後０時28分）現在、１米ドル＝ 7.7506香港ドルと、上限の7.75香港ドル近くで推移している。
原題：Hong Kong Defends Dollar Peg for 5th Day Amid Persistent Inflows（抜粋）