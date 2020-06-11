【米中ウオッチ】米副大統領と国務長官、ネットイースとＪＤ、交易会

cojp
【米中ウオッチ】米副大統領と国務長官、ネットイースとＪＤ、交易会Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国に断固とした態度続ける、貿易や新型コロナで－ペンス米副大統領
- 中国、米国産大豆の購入を継続－第１段階合意は「順調」と穀物商社
- トランプ氏の「極端な措置」警戒、現金保有増やす－華夏基金の甘氏
- 米国務長官がＨＳＢＣ批判、香港巡り－企業への政治的圧力高まる
- 中国２位のゲーム企業ネットイースが香港上場、一時10％高に迫る
- 中国ＪＤドットコム、香港で4160億円規模の株式公開へ－関係者
- 中国の国際見本市、前例なきオンライン開催－手探りで新しい商談の形
- 英、中国に香港国家安全法の導入で再考促す－米と引き続き協力へ
- 英、中国への依存減らす戦略策定とＦＴ－医療物資や通信機器など
- ＥＵ、中国とロシアを名指しで非難－新型コロナ巡る偽情報を大量拡散
- 豪州教育相、留学巡る中国の警告に反発－コロナで差別増加と中国主張
- 中国の新型コロナ感染例、10日は11件増－全て国外からの流入症例
- 中国の乗用車販売、６月第１週は前年比10％減－乗連会
- テスラ株が1000ドル突破、中国やバッテリーに期待とウェドブッシュ
- テスラの主要幹部１人が退社、中国での成功を主導－エレクトレック
- 中国経済全体のファイナンス、５月は予想上回る－前月から拡大
- ソフトバンクＧ傘下の英アーム、中国合弁トップ解任－合弁側は否定
- 中国、香港巡るＧ７声明目指す日本政府を批判
- 中国のスマートフォン出荷、５月は前年同月比10.4％減の3270万台
- 中国、一部諸国との国際旅客便を早期に増やす方針－民航局報道官