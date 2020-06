ペンス米副大統領は「われわれは中国と世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルスに関して世界に適切な警告を怠ったことに対し、責任を取らせるつもりだ」とFOXビジネスのインタビューで述べた。

米中貿易については、対中関税の「大部分」が依然有効であり、中国が農産物をはじめとする米産品の購入を続けていると語った。

また、米国が南シナ海などで「米国の戦略的利益に影響力を行使し続ける」とともに、香港を支援すると表明。トランプ大統領が引き続き中国との経済関係を「リセット」するとも同氏は述べた。

原題:

Pence Says U.S. Will Stand Strong Against China on Trade, Virus(抜粋)