米アマゾン・ドット・コムは、同社の顔認識技術 「レコグニション」について、警察による使用を1年間停止すると発表した。

1年間の停止は適切なルールを策定する十分な時間を議会に与えると考えられ、アマゾンは要請があれば支援を行う用意があると説明した。

原題:Amazon to Put Moratorium on Police Use of Facial Recognition(抜粋)