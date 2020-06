【欧州市況】株下落、ＦＯＭＣの声明発表前－イタリア債が下落

10日の欧州株は下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を前に変動の大きな一日となった。

ストックス欧州600指数は0.4%下落。一時は0.9%高まで買い進まれた一方で、0.7%安まで下げた場面もあった。旅行・娯楽や自動車メーカーが特に売られた。エネルギーも安い。

クロスブリッジ・キャピタルの投資責任者、マニシュ・シン氏は「経済再開が一段と進む中で、リスクは依然として上向きだ」と指摘。「経済が再開した後も財政および金融政策の支援が長く続くことを忘れてはいけない。夏の数カ月間は一服となる可能性があるが、第3、4四半期は明るそうだ」との見方を示した。

欧州債はイタリア債を中心にスペイン、ポルトガル債が下落。ドイツ債は上昇した。ドイツは60億ユーロの30年債売り出しに対して315億ユーロを超える需要を集めた。

イタリア債とドイツ債のイールドスプレッドは7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大して188bp。

ドイツ債は利回り曲線がブルフラット化。ロイター通信が報じたところによると、ドイツは500億ユーロの借り入れ追加を計画している。

英国債もブルフラット化した。

ドイツ10年債利回りは2bp下げてマイナス0.33%。フランス10年債利回りは変わらずの0.08%。イタリア10年債利回りは4bp上昇して1.54%。

