欧州中央銀行(ECB)当局者は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で数千億ユーロ相当の未払い貸付債権が発生する可能性に備え、スキーム策定に動いている。事情に詳しい関係者2人からの情報を引用し、ロイター通信が 伝えた。

事情に詳しい関係者1人がロイターに語ったところでは、未払いのユーロ建て貸付債権の受け皿となる「バッドバンク」構想を検討するため、ECBはタスクフォースを設置し、スキームに関する作業が最近数週間で加速した。

ユーロ圏の救済基金である欧州安定化メカニズム(ESM)によるバッドバンクの保証も検討案に含まれるという。バッドバンクのスキームに関する作業が行われているかどうかについて、ECBはロイターの取材でコメントを控えている。

原題:ECB Draws Up Plan to Deal With Unpaid Loans in Virus Crisis:Rtrs(抜粋)