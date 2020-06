リビア最大のシャララ油田が9日、再び生産を停止した。同油田からの原油輸出について不可抗力条項の発動が継続されている。リビア国営石油会社(NOC)がフェイスブックの ページに掲載した声明で確認した。

NOCは8日に油田を違法に占拠したグループに対し、速やかに退去し、生産を再開させるよう要求した。

シャララ油田は、8日の武装グループの侵入後に操業を停止。NOCは同油田からの原油輸出について7日に解除したばかりの不可抗力条項を再び発動すると9日発表したが、その後一時生産を再開していた。

リビア、国内最大の油田が生産再開-武装勢力が一時閉鎖

原題:Libya’s Biggest Oil Field Shuts Down Again (1)、Libya’s Biggest Oil Field Said to Shutdown Again、 Libya’s Top Oil Field Re-Opens Again After Gunmen Closed It (2)(抜粋)