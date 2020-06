日本のソブリン格付け見通し、「安定的」に引き下げ－Ｓ＆Ｐ

S&Pグローバル・レーティングは日本のソブリン格付け見通しを「安定的」に引き下げた。これまでは「ポジティブ(強含み)」だった。長期ソブリン格付け「A+」と短期の「A1」は据え置いた。同社が9日発表した。

S&Pの 発表資料によれば、新型コロナウイルスの感染拡大によって日本の財政安定化は後退したものの、景気回復に伴い今後2-3年で再び軌道に乗ると同社は見込んでいる。

一方で、2023年度までは比較的大きな財政赤字によって一般政府債務の対国内総生産(GDP)比の上昇圧力が続くとみられることを見通しに反映させたと説明した。

原題:Japan Outlook Revised to Stable from Positive by S&P、Japan’s Outlook Revised to Stable from Positive by S&P (1)(抜粋)