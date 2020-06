大恐慌並みデフレ来るか、ＥＣＢ論争も－供給途絶、寡占も物価に影響

欧州中央銀行(ECB)当局者の脳裏にデフレ懸念が再び去来しており、ユーロ圏でのさらなる金融刺激の必要性を巡り今後の論争をラガルド総裁に予見させる。

新型コロナウイルス感染拡大は、1930年代以来で最も深刻な平時のリセッション(景気後退)を欧州にもたらし、経済活力を奪う大恐慌並みの物価下落と賃金低下というイメージを想起させた。

ECBは4日、感染拡大の影響に対応する「パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)」を当初の倍近い1兆3500億ユーロ(約165兆円)に増額すると決めた。

その直後にECBのパネッタ理事は「デフレ圧力の再燃」に言及。ECB政策委員会メンバー、スペイン銀行(中銀)のデコス総裁も「(デフレ)リスクが現実にならないよう確実を期す」ために今回の対応が 必要だったと語った。

ECBの政策担当者が年内にプログラム再強化の必要に迫られるとエコノミストは 既に予想している。だが、オーストリア中銀のホルツマン総裁は、消費者物価の下落が数カ月続いても「経済的意味ではデフレではない」と反論。ドイツ連邦銀行も月報で、現在進行中の供給途絶に加え、同業の破綻の結果として生き残った企業の価格決定力が増すことで物価が支えられると予測した。

ウニクレディトのチーフエコノミスト、エリク・ニールセン氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「大規模な財政・金融刺激がインフレを誘発するという、特に欧州の人々が持つ脅迫観念が、私にとって真の問題だ。今後5年ほどはそうなると思えない」と指摘した。

“Although falling demand is putting pressure on the prices of services and industrial products, this will be mitigated by inflationary factors caused by the pandemic on the supply side.”

-Bundesbank Monthly Report