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Photographer: Jonne Roriz/Bloomberg
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世界経済は今年マイナス5.2％成長に、戦後最悪の落ち込み-世銀見通し

Eric Martin
  • 世界経済、来年はプラス4.2％成長への回復を予想
  • 中国は１％増、インドは3.2％減－日本と米は6.1％減を見込む
A traveler walks through Guarulhos International Airport in Sao Paulo on May 26.
A traveler walks through Guarulhos International Airport in Sao Paulo on May 26.
Photographer: Jonne Roriz/Bloomberg
Photographer: Jonne Roriz/Bloomberg

世界経済は今年、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）に伴い、第２次世界大戦後で最大の落ち込みとなる。世界銀行が８日公表した最新の世界経済見通し（ＧＥＰ）でこう予測した。

　　それによると、2020年の世界成長率はマイナス5.2％が見込まれる。新興・途上国経済はマイナス2.5％成長と、統計が始まった1960年以降で最悪と予想している。

　　前回１月の予想では、世界経済は2.5％のプラス成長が見込まれていた。今回の予想は、過去150年で1914年、30－32年、45－46年に続く深刻なリセッション（景気後退）を意味すると世銀は指摘。ただ、来年はプラス4.2％成長への回復を予想する。

　　先進国経済は今年、ユーロ圏が9.1％減と落ち込むことなどでマイナス７％成長が予想される。

　　中国は１％増とプラス成長を確保するものの、1976年以来の低水準を見込む。日本は6.1％、米国は6.1％、インドは3.2％のそれぞれマイナス成長が予想されている。　

　　世銀は２つの別のシナリオも示しており、新型コロナの収束に予想以上に時間がかかる場合、世界経済は今年８％近いマイナス成長に落ち込む可能性も指摘している。

Pandemic Fallout

The global economy is predicted to shrink 5.2% this year

Source: World Bank


原題：World Bank Sees EM Economies Shrinking for First Time Since 1960（抜粋）

World Bank Global Outlook and Forecasts: Summary (Table)（抜粋）

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