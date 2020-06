６月８日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:株が大幅高、S&P500種は年初来の下げ全て埋める

8日の米株式相場は続伸。S&P500種株価指数は年初来の下げを全て埋めた。ロックダウン(都市封鎖)の緩和を受け、景気回復に対する楽観が強まった。外国為替市場ではドルが下落。

米国株は続伸、S&P500種は年初来の下げ埋める

米国債は上昇、10年債利回り0.88%

ドルは8日続落、約3カ月ぶり安値-円は上昇

NY原油は反落、サウジが自発的減産の終了示唆

NY金は反発、FOMCがハト派姿勢維持との見方で

S&P500種は15週ぶり高値。今年の安値からの上昇率は40%を超えている。 オキシデンタル・ペトロリアムは急伸。ブルームバーグ・ニュースはこの日、同社が中東資産について 選択肢を検討中だと報じた。ナスダック100指数は最高値に上昇。ダウ工業株30種平均ではボーイングが高い。

S&P500種は前週末比1.2%高の3232.39。ダウ平均は461.46ドル(1.7%)上昇し27572.44ドル。ナスダック総合指数は1.1%上げた。米国債市場で10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.88%。

QMAのポートフォリオマネジャー兼マネジングディレクターのエド・キャンベル氏は「データが改善し、市場が流動性という追い風を受ける限り、上昇は続く可能性が高い」と分析。「私なら、現在の状況で株下落には賭けないだろう」と述べた。

外為市場ではドルが8営業日続落と、ここ9年余りで最長の連続安。経済指標の改善や金融緩和期待などを背景に米国株が上昇する中、ドルは値下がりした。米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を10日に控え、8日の為替市場は全般的に薄商いだった。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%低下した。ドルは対円で1.1%安の1ドル=108円43銭。対ユーロではほぼ変わらずの1ユーロ=1.1294ドル。

ニューヨーク原油先物相場は5営業日ぶりに反落。サウジアラビアが計画通り今月末で自発的な原油の追加減産を終了する 意向を示したため、売りが優勢になった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は1.36ドル(3.4%)安の1バレル=38.19ドル。ロンドンICEの北海ブレント8月限は1.50ドル(3.6%)安の40.80ドル。

ニューヨーク金先物相場は反発。FOMCが今週の定例会合でハト派的な姿勢を維持するとの見方から買いが入った。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は1.3%高の1オンス=1705.10ドルで終了した。

◎欧州市況:株反落、上げ過ぎ懸念が台頭-ドイツ債が上昇

8日の欧州株は下落。新型コロナウイルス危機対策でより強力な政策が打ち出されるとの楽観がここ3週間の株価を押し上げてきたが、投資家はここにきて株高が行き過ぎではないかと考えを巡らせた。

ストックス欧州600指数は0.3%下落。テクノロジーや不動産銘柄が売られた。シクリカル銘柄やバリュー株は値上がりした。石油や銀行が高い。

ジョー・ベレンバーグ・ゴスラーのマルチアセット戦略・調査の責任者、ウルリッヒ・ウルバーン氏は「基本的に多くの前向きな要素が株価に織り込まれており、現在は以前に比べ警戒感が後退したポジショニングだ」と述べ、「上げ下げはあるだろうが外的なショックを受けない限り、投資家は過度に悲観的になる必要はないだろう」と指摘した。

欧州債はドイツ債が上昇。中核国債が買われ、準中核国や周辺国債は下落した。スペイン、アイルランド、ギリシャが国債発行のためにシンジケート団を組成したことが影響した。

ドイツ債は米国債を1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回るパフォーマンスだった。ドイツ債とイタリア債のイールドスプレッドは3bp拡大して172bp。

ドイツ10年債利回りは4bp下げてマイナス0.31%。フランス10年債利回りは4bp下げて0.06%、イタリア10年債利回りは1bp低下の1.40%。

