【欧州市況】株反落、上げ過ぎ懸念が台頭－ドイツ債が上昇

8日の欧州株は下落。新型コロナウイルス危機対策でより強力な政策が打ち出されるとの楽観がここ3週間の株価を押し上げてきたが、投資家はここにきて株高が行き過ぎではないかと考えを巡らせた。

ストックス欧州600指数は0.3%下落。テクノロジーや不動産銘柄が売られた。シクリカル銘柄やバリュー株は値上がりした。石油や銀行が高い。

ジョー・ベレンバーグ・ゴスラーのマルチアセット戦略・調査の責任者、ウルリッヒ・ウルバーン氏は「基本的に多くの前向きな要素が株価に織り込まれており、現在は以前に比べ警戒感が後退したポジショニングだ」と述べ、「上げ下げはあるだろうが外的なショックを受けない限り、投資家は過度に悲観的になる必要はないだろう」と指摘した。

欧州債はドイツ債が上昇。中核国債が買われ、準中核国や周辺国債は下落した。スペイン、アイルランド、ギリシャが国債発行のためにシンジケート団を組成したことが影響した。

ドイツ債は米国債を1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回るパフォーマンスだった。ドイツ債とイタリア債のイールドスプレッドは3bp拡大して172bp。

ドイツ10年債利回りは4bp下げてマイナス0.31%。フランス10年債利回りは4bp下げて0.06%、イタリア10年債利回りは1bp低下の1.40%。

