ＵＢＳとクレディ・スイス、ストックス欧州600銀行指数から除外へ

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ＵＢＳとクレディ・スイス、ストックス欧州600銀行指数から除外へJan-Patrick Barnert
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ＦＴＳＥラッセル、２行の主要収入源を基に再分類
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ストックス欧州600金融サービス指数に組み入れ－22日実施
スイスの２大銀行ＵＢＳグループとクレディ・スイス・グループは、ストックス欧州600指数の業界別指数銘柄入れ替えで純粋な銀行としての地位を失う。
両行の主要収入源を基にＦＴＳＥラッセルはクレディ・スイスをスペシャルティーファイナンス、ＵＢＳをアセットマネジャーに再分類した。
ストックス社の発表によれば、両行はストックス欧州600金融サービス指数に組み入れられ、ストックス欧州600銀行指数から外される。変更実施は22日。
ＦＴＳＥラッセルは、クレディ・スイスの銀行業からの稼ぎは全体の27％足らずで、ＵＢＳではグローバル・ウェルス・マネジメント部門が全収入の50％余りに貢献していると説明した。ＵＢＳとクレディ・スイスはコメントを控えた。
原題：UBS, Credit Suisse Are Dropped from Europe’s Main Bank Index（抜粋）