中国の5月の輸出は減少幅が予想を下回った。世界の需要が底を打ち始めている新たなサインと言える。輸入は大幅に減少した。



税関総署の7日の発表によると、5月の輸出はドルベースで前年同月比3.3%減った。輸入は16.7%減少。貿易黒字は629億3000万ドルとなった。

市場予想(中央値)は輸出が6.5%減、輸入が7.9%減だった。

原題:

China’s Exports Fall Less Than Expected in May; Imports Slump(抜粋)