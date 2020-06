６月５日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:S&P500種が大幅反発、雇用統計が予想を大幅に上回る

5日の米株式市場ではS&P500種株価指数が大幅反発。5月の 雇用統計がエコノミスト予想を大幅に上回ったため、新型コロナウイルス対策のロックダウン(都市封鎖)から経済が迅速に立ち直るとの見方が強まり、買いが膨らんだ。一方、米国債相場は下落した。

米国株、S&P500種が大幅反発-ダウ平均は大幅続伸

米国債は続落、10年債利回り0.88%

ドル指数が7日続落、予想上回る雇用統計で

NY原油は続伸、協調減産延長見通しと雇用統計を好感

NY金は反落、予想外の米失業率低下・雇用増で逃避需要後退

S&P500種は週間ベースで3週連続高となり、3月に付けた安値からの上昇率は40%を超えた。米10年債利回りは11週間ぶり高水準。5月の雇用統計では失業率が低下し、非農業部門雇用者数が増加。ウイルス感染拡大に端を発した低迷から景気が予想より速く回復していることを示した。

S&P500種は前日比2.6%高の3193.93で終了。ダウ工業株30種平均は829.16ドル(3.2%)高の27110.98ドルで終えた。ナスダック総合指数は2.1%上昇。ニューヨーク時間午後4時17分現在、米国債市場では10年債利回りが6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.88%。

ハイテク株の比率が高いナスダック総合指数は他の株価指数ほど上昇しなかったものの、取引時間中の最高値を更新した。航空株や自動車銘柄、銀行株が上昇。自宅待機命令の出ている経済状況から恩恵を受ける銘柄が敬遠され、通常の経済活動再開から恩恵を受ける銘柄に物色の矛先が移ったことを示した。

13.3%という失業率は過去の標準から見ればなお驚異的な高水準だが、景気刺激策を背景に世界経済への楽観的な見方が強まっている。

シュワブ・センター・フォー・ファイナンシャル・リサーチのチーフ債券ストラテジスト、キャシー・ジョーンズ氏は雇用統計について、「かなり意外な内容で、良い数字だ」と指摘。「この全ては大幅な修正や再計測の対象となるが、このトレンド指標は州の経済活動再開に伴い、人々が職場に復帰していることを示唆しており、それは経済にとって良い兆候だ」と述べた。

新型コロナによる米国での死者が10万人を超え、失業保険の受給者数が膨大な人数に増えたものの、S&P500種は今週、週間で4.9%上昇。年初からの下落分を埋めつつある。ナスダック総合は年初来でほぼ10%高。

外国為替市場ではドル指数が7日続落と、2017年9月以来で最長の連続安。一方、リスク通貨が上昇した。雇用統計が予想を上回ったためリスク選好のムードが強まり、世界的な株高になったことが背景にある。ただ、ユーロは対ドルで9日ぶりに下げた。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下。ドルは円に対して0.4%上昇の1ドル=109円62銭。一時は109円85銭と、3月25日以来の高値を付けた。対ユーロでは0.5%上昇の1ユーロ=1.1282ドル。

ニューヨーク原油先物相場は4日続伸。「OPECプラス」が協調減産を1カ月延長する 見通しとなったことに加え、米雇用統計が予想外に堅調だったために買いが膨らんだ。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は2.14ドル(5.7%)高の1バレル=39.55ドルと、3月6日以来の高値で終了。週間でも上昇し、6週連騰となった。ロンドンICEの北海ブレント8月限は2.31ドル高の42.30ドル。

ニューヨーク金先物相場は反落。5月の米雇用統計が失業率低下・雇用増加という予想外の好内容となり、逃避需要が後退した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は、2.6%安の1オンス=1683ドルで終了。週間ベースでも下げ、昨年9月以来の3週連続安となった。

◎欧州市況:株が反発、米雇用統計を好感-中核国債が軒並み下落

5日の欧州株は反発。米国で発表された雇用統計は予想に反して雇用者数が伸び、株式指数は大きく上昇した。

ストックス欧州600指数は2.5%上昇。同指数は3月以来の高水準で引けた。週間ベースでは7.1%高で、4月上旬以来の大幅な伸びとなった。

この日は銀行株が6.2%上昇。週間では17%高と、2009年3月以降で最も高い上昇率を記録した。エネルギーや自動車、旅行・娯楽銘柄も値上がりした。

米国の労働市場は非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)が5月に前月比250万人増。ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値では750万人減だった。

欧州債は中核国債が下落。米雇用統計の内容に反応した。オーストリア債は政府が今年の資金調達額をほぼ倍増する計画を明らかにしたことが嫌気された。ドイツも借入額を増やす見通しだ。

ドイツ債のイールドカーブは米雇用統計発表後に大幅にスティープ化した。オーストリア10年債利回りは一時6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して0.015%と、4月以降で初めて0%を上回った。

ドイツ10年債利回りは5bp上昇してマイナス0.27%。フランス10年債利回りは3bp上げて0.03%。イタリア10年債利回りは1.42%で変わらず。

