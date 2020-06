【欧州市況】株が反発、米雇用統計を好感－中核国債が軒並み下落

5日の欧州株は反発。米国で発表された雇用統計は予想に反して雇用者数が伸び、株式指数は大きく上昇した。

ストックス欧州600指数は2.5%上昇。同指数は3月以来の高水準で引けた。週間ベースでは7.1%高で、4月上旬以来の大幅な伸びとなった。

この日は銀行株が6.2%上昇。週間では17%高と、2009年3月以降で最も高い上昇率を記録した。エネルギーや自動車、旅行・娯楽銘柄も値上がりした。

米国の労働市場は非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)が5月に前月比250万人増。ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値では750万人減だった。

欧州債は中核国債が下落。米雇用統計の内容に反応した。オーストリア債は政府が今年の資金調達額をほぼ倍増する計画を明らかにしたことが嫌気された。ドイツも借入額を増やす見通しだ。

ドイツ債のイールドカーブは米雇用統計発表後に大幅にスティープ化した。オーストリア10年債利回りは一時6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇して0.015%と、4月以降で初めて0%を上回った。

ドイツ10年債利回りは5bp上昇してマイナス0.27%。フランス10年債利回りは3bp上げて0.03%。イタリア10年債利回りは1.42%で変わらず。

原題:Austria Leads Slide in Core European Bonds; End of Day Curves(抜粋)European Shares Surge to 3-Month High After U.S. Jobs Data