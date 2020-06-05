【米中ウオッチ】国歌条例、禁止令に屈せず、商品券、ネットイース

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【米中ウオッチ】国歌条例、禁止令に屈せず、商品券、ネットイースBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 香港で国歌条例成立、中国国歌への侮辱行為禁じる－12日施行
- 中国、国際的な金融センターとしての香港を支援する－人民銀と商務省
- 人民日報や環球時報を米が「外交使節団」指定も、申告義務付け－ＤＪ
- 米航空業界、中国当局の週１便の国際旅客便運航案に反対
- 外国航空会社の中国便運航、民航局が緩和－米が対抗措置発表後
- 米上院議員、香港巡り中国に「前例のない」制裁科す法案を推進
- 天安門事件から31年、香港で数千人が追悼－禁止令に屈せず
- 英議員、ＨＳＢＣの国家安全法支持に警戒感－ＣＥＯに書簡送付
- 中国企業がオフショア債券市場に回帰、コロナ禍前の水準に近づく
- 中国の新型コロナ感染例、４日は５件増－全て国外からの流入症例
- 中国は東南アジアで米国の役割引き継げず－シンガポール首相
- 北京が商品券を配布へ、1870億円規模－低迷する小売りを支援
- 中国ＣＩＣからまた幹部去る、３カ月で３人目－関係者
- 香港財政・金融当局、米ドルとのペッグ制維持に自信－米中緊張の中で
- ネットイース、香港での株式公開は約3000億円規模に－関係者
- 香港上場控えるネットイース、欧米での注文締め切り前倒しへ－関係者
- 英国は厳しい対中制裁を、香港去るつもりない－民主活動家の黄之鋒氏
- ＲＣＥＰ15カ国、インドの参加実現する方法をなお模索－ＮＺ当局者
- 中国債券トレーダー、相場低迷深刻化に身構える－金融緩和期待は後退
- 日産自動車の中国販売、５月は6.7％増－２カ月連続で前年同月上回る