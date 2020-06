中国、国際的な金融センターとしての香港を支援する－人民銀と商務省

中国人民銀行(中央銀行)は香港国家安全法の制定方針を支持する声明で、国際的な金融センターとしての香港の役割を確実に支援すると表明した。

人民銀はウェブサイトに4日遅く掲載した 声明で、「香港経済および金融の安定と繁栄」の維持に取り組むとし、国家安全法制を「断固として支持する」と説明した。人民銀は同法制が香港の安全を守ると主張した。

トランプ米大統領、香港の優遇措置撤回へ-中国との対立姿勢あらわに

中国商務省の高峰報道官は同日のオンライン記者会見で、中国は香港を本土とは別の関税区として支え、国際金融と貿易、海運の中心地としての地位を強化すると述べた。香港の関税区としての地位は世界貿易機関(WTO)の取り決めに基づいており、特定の国が保証するものではないとも指摘した。

米上院議員、香港巡り中国に「前例のない」制裁科す法案を推進

米国が香港を巡り行動する可能性に触れ、高報道官は米国自体の利益にならないとけん制。貿易見通しについては、継続的な「多数」の不確実性があると同省がみているとも話した。

