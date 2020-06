米バイオテクノロジー会社 モデルナは4日、デービッド・メリン氏を新たな最高財務責任者(CFO)に指名したと発表した。同社は新型コロナウイルス向けワクチン候補の第2相試験を開始、第3相試験の準備も進めている。

メリン氏は2014-19年に米アムジェンのCFOを務めた。5月7日に退社の意向を表明したロレンス・キム氏の後任となる。

原題: Moderna Names New CFO as Vaccine Testing Enters Crucial Phase、Moderna Names Meline CFO; CEO Sees Critical Phase on Vaccines(抜粋)