ＮＹ原油先物、６週連続上昇に向かう－ＯＰＥＣプラスが減産延長へ

ニューヨーク原油先物相場はアジア時間５日午前の取引でほぼ変わらず。このままいけば週間ベースでは６週連続の上昇となる。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は、協調減産を１カ月延長する見通しとなった。

ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物７月限はシドニー時間午前８時28分（日本時間同７時28分）現在、0.1％安の１バレル＝37.37ドル。４日は0.3％高、今週に入ってからは５％余り上昇している。

参加国代表によれば、ＯＰＥＣプラスの盟主であるサウジアラビアとロシアは、約１週間にわたる協議を経て、抵抗していたイラクと暫定合意に達した。合意が承認されれば、ＯＰＥＣプラスは過去最大規模の協調減産の期間を７月末までさらに１カ月延長することになる。

ＯＰＥＣプラス減産１カ月延長へ－イラクと仮合意、週末にも会合

原題：Oil Rises for Sixth Week as OPEC Clears Path for Cut Extension（抜粋）