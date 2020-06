野村の米部門、ウルフ・リサーチとの合弁を協議－関係者

野村ホールディングスの米国部門は、調査会社ウルフ・リサーチと合弁事業について協議している。事情に詳しい関係者が明らかにした。

エド・ウルフ氏が2008年にニューヨークで創立したウルフ・リサーチは、株式調査とセールス、トレーディング、資本市場の業務を手掛ける。合弁会社の名称は「ウルフ・ノムラ」となるとみられる。提携の形態は最終決定していないが、収入シェアや購読料の取り決めが考えられると、関係者の1人が非公開情報だとして匿名を条件に述べた。

野村の東京在勤広報担当者、山下兼史氏とウルフの担当者は、いずれもコメントを控えた。

欧州連合(EU)の第2次金融商品市場指令(MiFID2)で、証券会社は取引手数料とリサーチ料を別々に徴収することを義務付けられたほか、委託手数料が低下傾向にあることから、株式リサーチ業務を縮小、撤退する企業が増えている。

ウルフ・リサーチは系列会社と併せ、正社員180人を抱える。3月の発表文によれば、ボストンやサンフランシスコ、ロサンゼルスなどにも拠点を構える。

