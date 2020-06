米衣料品小売りの ギャップは今年3月から6月の店舗賃料6590万ドル(約71億8000万円)を支払っていないとして、米ショッピングモール運営会社のサイモン・プロパティー・グループが訴訟を起こした。

サイモンが2日付でデラウェア州裁判所に提出した訴状によれば、ギャップは書面での通知を受け取ったにもかかわらずリース契約を履行しておらず、期限を過ぎた店舗賃料やその他項目について引き続き支払いを拒否している。

訴訟についてギャップに電子メールでコメントを求めたが、返答は得られていない。

原題:Gap Sued by Simon Property Over $65.9 Million in Unpaid Rent(抜粋)