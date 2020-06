香港上場控えるネットイース、欧米での注文締め切り前倒しへ－関係者

Photographer: VCG/Visual China Group Photographer: VCG/Visual China Group

中国のインターネットサービス企業ネットイース( 網易)は香港上場を控え、欧米投資家からの注文の受け付けを予定より早く終了する計画だ。事情に詳しい関係者が明らかにした。

アジアの投資家からの注文は予定通り香港時間4日午後4時(日本時間同5時)に終える一方、欧米の締め切りは米東部時間4日正午(日本時間5日午前1時)に前倒しすると関係者は語った。非公開情報だとして匿名で語った同関係者によると、既に何倍もの超過応募となっている。価格決定は引き続き、米市場が始まる前の5日を予定しているという。

早めの注文受け付け終了はIFRが先に報じていた。ネットイースの担当者にコメントを求めたが今のところ返答はない。

すでに米ナスダックに上場しているネットイースは、香港で 最大28億ドル(約3050億円)規模の株式公開を目指しているとブルームバーグは以前報じていた。

原題:NetEase Is Said to Plan to Close Books Early on H.K. Share Sale、 NetEase Seeks Up to $2.8 Billion in Hong Kong Stock Offering (1)(抜粋)