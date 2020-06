中国民用航空局は4日、中国に向かう航空便を巡る従来計画で除外された外国航空会社も8日から週1便の国際旅客便の運航が可能になると 発表した。米政府は中国が米航空会社の中国便再開を認めないことへの対抗措置として、中国の航空会社による米国便運航を停止する 方針を示していた。

民航局はより多くの国際便を認めた後は「サーキットブレーカー」を導入すると説明。同じ便の乗客5人が新型コロナウイルスの核酸検査で陽性となった場合、当該ルートは1週間停止。10人が陽性なら4週間の停止とする。

米、中国航空会社の乗り入れ停止-16日から旅客便対象

3月に発表された以前の新型コロナ対策によると、全ての米航空会社は中国への旅客便運航が認められていなかった。

原題:China to Allow More Foreign Airlines to Resume Inbound Flights(抜粋)