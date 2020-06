グッゲンハイム・インベストメンツのスコット・マイナード最高投資責任者(CIO)は3日のブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、米連邦準備制度理事会(FRB)は社債市場てこ入れのためのプログラムを通じて世界に「買いシグナル」を送っているが、それが企業をさらに借金漬けにするとの見方を示した。

マイナード氏は、一連の措置の結果としてFRBは「最後の審判の日」に直面せざるを得ないだろうと語った。最終的に企業の生産性を削ぐことになり、向こう10年間でスタグフレーションに陥りかねないと指摘した。

社債市場はFRBからの支援中毒になっていくと同氏は述べた。

原題:Guggenheim’s Minerd Says Fed Will Face Day of Reckoning(抜粋)